تسجيل طعن وحيد في نتائج الانتخابات التشريعية بصفاقس 1 مقابل صفر طعن بصفاقس2

سجلت الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1، طعنا وحيدا في النتائج الاولية للانتخابات التشريعية، قدّمه أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية ساقية الدائر، وفق ما أفاد به (وات) اليوم الثلاثاء، المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1، ناجح بلغيث.

من جهتها، لم تسجل الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2، اي طعن في النتائج الاولية للانتخابات التشريعية، وفق ما أكده المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2، نجيب بن مفتاح في تصريح ل (وات).

وكان 106 مترشحا (60 عن صفاقس1 و46 عن صفاقس2)، من 13 دائرة انتخابية بولاية صفاقس (7 دوائر بصفاقس1 و6 دوائر بصفاقس2)، تسابقوا للفوز ب13 مقعدا في المجلس النيابي القادم، الا انه لم يتمكن اي مترشح في كل الدوائر الانتخابية من الفوز بنسبة 50 بالمائة زائد واحد من اصوات الناخبين، في الدور الاول للانتخابات التشريعية التي انتظمت يوم 17 ديسمبر الجاري.

وبناء على ذلك، سيتنافس خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم 29 جانفي القادم، 26 مترشحا (14 عن دائرة صفاقس1، و12 عن دائرة صفاقس2 ).