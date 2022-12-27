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التوقعات الجوية لهذه الليلة وصباح غد الأربعاء..

2022/12/27 أخبار, المصدر, متفرقات

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي، وفق بيانات نشرها على موقعه الالكتروني، ظهور ضباب خفيف في عدد من الولايات الساحلية والداخلية، صباح غد الأربعاء من بينها ، بنزرت وتونس العاصمة وسوسة وباجة وقبلي وتوزر.

وتكون الأجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات خلال الليلة القادمة، فيما ينتظر ان تتراوح الحرارة ليلا بين 10 و16 درجة وتهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة لا تتجاوز سرعتها 30 كلم/س والبحر قليل الاضطراب.

وتتراوح درجات الحرارة المرتقبة، صباح غد الأربعاء، بين 11 درجة بباجة و 16 درجة بزغوان في حين تسجل اغلب المناطق ظهور سحب قليلة.

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