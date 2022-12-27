تعليق قرار إيقاف خدمات الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم



أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية مساء اليوم الثلاثاء بأنه اثر تدخل السيد وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي أعلنت الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم تعليق قرار ايقاف خدماتها بتاريخ 11 جانفي 2023.

وورد قرار تعليق ايقاف الخدمات في بلاغ للغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم الصادر اليوم تجاوبا مع مبادرة الوزارة في اتجاه معالجة الصعوبات التي تواجهها مصحات تصفية الدم ولتمكينها من ايفائها بالتزاماتها تجاه المرضى في أفضل الظروف.

وجاء في نص البلاغ :” على اثر التفاعل الايجابي من طرف السيد وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي الذي تدخل لدفع التفاوض وتاطيره وتجاوبا مع مبادرة الوزارة في اتجاه معالجة الصعوبات التي تواجهها مصحات تصفية الدم ولتمكينها من ايفائها بالتزاماتها تجاه المرضى في أفضل الظروف تعلن الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم تعليق قرار إيقاف الخدمات بتاريخ 11 جانفي 2023.