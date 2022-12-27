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تخفيض كلفة انتاج الحليب واللحوم الحمراء محور محادثة بين رئيس الدولة وممثل الشركة التونسية الفرنسية للنهوض الفلاحي

2022/12/27 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

  •  تحادث رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، مع ممثل الشركة التونسية الفرنسية للنهوض الفلاحي محمد لسعد الجريدي.

    ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، عرض الجريدي على رئيس الدولة، المشروع الذي تقدّم به إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمتمثل في استعمال الذرى العلفية أو ما يعرف “سيلاج الذرى” في تخفيض كلفة انتاج الحليب، وكلفة اللحوم الحمراء.

    وأوضح البلاغ، أن هذا الصنف من العلف، كان موجودا قبل الاستقلال، قبل أن يضمحل شيئا فشيئا، وهو معمول به في عدد من الدول.

    كما مثّل اللقاء مناسبة للتداول حول إمكانية أن تكون الشركات الأهلية إطارا لهذا الصنف من التقنية، لتيسير تربية الأبقار الحلوب وتربية العجول، بما يؤدي إلى التخفيض في الأسعار والحدّ من توريد العلف من الخارج.

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