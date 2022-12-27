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القاتل عائد من بؤر التوتر-جريمة مقتل شخص في مقبرة: تفاصيل ومعطيات صادمة..#خبر_عاجل

2022/12/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ مرتكب جريمة قتل راح ضحيتها شخص كان بصدد تنظيف مقبرة بمعتمدية قصور الساف من ولاية المهدية.

ووفق ما أفاد به مصدر أمني لاذاعة “الجوهرة أف أم” فان تفاصيل الواقعة تعود إلى صباح يوم الأحد الماضي، حيث جدّ خلاف بين الهالك والجاني (من مواليد سنة 1980) أثناء تنظيف مقبرة قصور الساف، ليقوم الجاني، وهو شخص عرف بالتشدد الديني، بالاعتداء على الضحية على رأسه بحجر، مرددا عبارة “يا عدو الله” مما تسبب في تهشيم جمجمته من الخلف.

وتجدر الاشارة الى أن القاتل هو عنصر عائد من بؤر التوتر، ويعاني من اضطرابات نفسية منذ رجوعه إلى تونس.

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