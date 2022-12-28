بن عروس: تكثيف حملات المراقبة المشتركة والإقليمية من أجل تأمين حسن التزوّد بالمواد الاستهلاكية



قالت المديرة الجهوية للتجارة ببن عروس، لمياء عبروق إن مصالح المندوبية ستتولى خلال هذه الفترة تكثيف حملات المراقبة المشتركة مع وزارات الصحة والداخلية والفلاحة وغيرها من اجل مراقبة حسن تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية والمواد المدعمة ورفع الاخلالات المرصودة في الغرض.

وأوضحت عبروق، اليوم الاربعاء، في تصريح لـ(وات)، انه سيتم بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية تنظيم حملات مراقبة اقليمية متبادلة بين اقليم تونس الكبرى وبنزرت لمراقبة محلات المرطبات والدواجن، الى جانب متابعة الحملات الجهوية التي تتواصل على امتداد السنة.

وأكدت انه ستتم مراقبة نقاط البيع بالفضاءات الكبرى والأسواق ونقاط تقاطع الطرقات من اجل مقاومة الاحتكار ومراقبة الأسعار ورصد المخالفات.

وكان والي بن عروس، عز الدين شلبي، قد أشرف مساء أمس الثلاثاء على حملة أمنية مشتركة مع مصالح التجارة والفلاحة والصحة والشرطة البلدية في مختلف مداخل الولاية من أجل الضغط على الأسعار والتصدي لظاهرة الاحتكار.