الجامعة العامة للنقل تقرر الدخول في اضراب عام قطاعي للنقل برا وبحرا وجوا يومي 25 و 26 جانفي 2023

قررت الجامعة العامة للنقل، اليوم الأربعاء، الدخول في اضراب عام قطاعي للنقل برا وبحرا وجوا يومي 25 و26 جانفي 2023، للمطالبة “بانقاذ القطاع من الوضعية المزرية التي يتخبط فيها والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية”، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي.

وأوضح الزيدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للنقل المنعقدة صباح اليوم الأربعاء قررت تنفيذ اضراب بيومين في قطاع النقل البري والبحري والجوي للمطالبة بتنفيذ المطالب التي تقدمت بها الجامعة العامة للنقل إثر انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للنقل بتاريخ 21 أكتوبر 2022، فضلا عن تفعيل ما ورد في القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفرى 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.

وبين الزيدي أن مطالب الجامعة تتعلق بالخصوص بتمتيع أعوان النقل بمنحة متابعة الخدمات والسلامة بالقطاع بالإضافة إلى ضبط النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة والتي لم يقع تنفيذها منذ أكثر من سنتين.

ولفت الزيدي الى أن وزارة النقل لم تدع اتحاد الشغل وجامعة النقل الى التفاوض من أجل تفعيل الاتفاقيات الممضاة، في “وقت تتجه فيه الحكومة نحو التفويت في مؤسسات قطاع النقل العمومي”، حسب تعبيره.

ولاحظ الزيدي أن جل المؤسسات العمومية للنقل، وخاصة منها الخطوط الجوية التونسية والشركات الجهوية للنقل العمومي والشركة التونسية للملاحة، تشهد وضعية “مزرية وكارثية”، حسب توصيفه، مشيرا الى أنه تم حتى الان تعيين أكثر من 17 متصرفا مفوضا على رأس هذه المؤسسات التي تفتقر حاليا الى رؤساء مدرين عامين.

يذكر أن الجامعة العامة للنقل كانت قد نظمت يوم 30 نوفمبر المنقضي مسيرة وطنية للدفاع عن استحقاقات ومكاسب القطاع.