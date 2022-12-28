عاجل-ابن الغنوشي من بين المتهمين: تطورات جديدة في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي..

أكد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، أنّه سيتم نقل الموقوفين من المظنون فيهم، في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي قصد تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم، من سجن مدني بالعاصمة نحو السجن المدني في القصرين، بعد رأس السنة الإدارية، لاستكمال الأعمال الاستقرائية من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالملف.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين في تصريح لموزاييك، أن المظنون فيهم في القضية هم 3 أطراف بحالة إيقاف، وامرأة بحالة سراح، وشخصين بحالة فرار.

يشار إلى أن بطاقة جلب دولية قد صدرت مؤخرا في القضية، في حق معاذ الغنوشي، نجل رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي.

وتعود أطوار الملف إلى نهاية شهر أكتوبر المنقضي حين أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص، من أجل شبهات توزيع أموال لنشر الفوضى في حي الزهور من مدينة القصرين.