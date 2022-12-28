الاحتفاظ بثلاثيني بشبهة التحرّش الجنسي بطفل..وهذه التفاصيل..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان لأعوان وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفولة بمنطقة الأمن الوطني بالقيروان الجنوبية بالاحتفاظ بثلاثيني يشتبه في تورطه في التحرش بطفل قاصر.

وتفيد الأبحاث المجراة أن والد الطفل البالغ من العمر 14 عاما تقدم بشكاية لدى منطقة الأمن بالقيروان الجنوبية مفادها أن شابا ثلاثينيا تحرش جنسيا بابنه وذلك داخل مستودع على ملك الأب الذي كان خارجه لقضاء شأن خاص فاستغل المشتكى به تواجد الطفل بمفرده ليتحرش به جنسيا.

وحسب محاضر البحث فقد أمكن لأعوان الأمن ايقاف المشتكى به الذي اعترف بما نسب اليه وبمراجعة هويته على الناظم الآلي تبين صدور عدة مناشير تفتيش في حقه ليتقرر الاحتفاظ به على ذمة البحث وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.