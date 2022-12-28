مصالح الديوانة حجزت مواد و تجيهزات بمبلغ اجمالي ناهز 115 مليون دينار الى حدود شهر نوفمبر 2022

كشفت الادارة العامة للديوانة ان مصالح الحرس الديواني التابعة لها رفعت الى حدود شهر نوفمبر الماضي 9220 قضية في اطار مكافحة التهريب، في حين قدرت القيمة المالية لإجمالي المحجوزات بنحو 115 مليون دينار.

وبينت الادارة العامة للديوانة في العدد 15 من نشرية اخبار الديوانة لشهر ديسمبر 2022، ان القيمة الجملية للبضائع المحجوزة دون اعتبار وسائل النقل بلغت اكثر من 90 مليون دينار.

وقدرت الديوانة كمية السجائر المحجوزة بنحو 382 الف خرطوشة سجائر بقيمة 5ر8 مليون دينار في حين ناهزت كمية الملابس الجاهزة 584 الف قطعة بقيمة 15 مليون دينار .

وحجزت مصالح الديوانة 15الف قطعة من التجهيزات الالكترونية المتنوعة في حين قدرت المبالغ المالية للمحجوزات ضمن هذه الفئة بنحو 5ر1 مليون دينار.