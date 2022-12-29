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عاجل: تطورات جديدة في حادثة وفاة اطار أمني بالكاف..

2022/12/29 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف لأعوان فرقة أمنية مختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات وتفاصيل و” حيثيات” حادث مروري أدى الى وفاة إطار بحرس المرور كان في طريق عودته إلى منزله على متن سيارته الخاصة.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد صدر إذن قضائي بالاحتفاظ بسائق شاحنة كبيرة الحجم صدمت سيارة الإطار الأمني من الخلف وسائق سيارة اعترضتها من الجهة الأمامية حسب التفاصيل الأولية للحادث الذي جد أمس بجهة نبر من ولاية الكاف وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وتتمثل صورة الحادث تتمثل في صدم سيارة لتهريب البنزين على متنها شخصين لسيارة الإطار الأمني ما ألحق أضرارا جسيمة للسيارة ووفاته على عين المكان رغم حضور سيارة الحماية المدنية والاسعاف.

كما تعرضت سيارة التهريب للحرق بالكامل وإصابة سائقها ومرافقها بجروح وحروق طفيفة.

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