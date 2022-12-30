هام-الضمان الاجتماعي: هذا آخر أجل للانتفاع بطرح الخطايا..

أعلن الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، أنّ يوم الإثنين 2 جانفي 2023 سيكون آخر أجل للانتفاع بطرح الخطايا.

وأبرز الصندوق أنه “عملا بأحكام المرسوم عدد 57 لسنة 2022 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 الذّي أقرّ بمنح طرح كلّي أو جزئي وبصفة آليّة لخطايا التّأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضّمان الاجتماعي، والذي تمّ بمقتضاه التمديد في آجال الانتفاع بهذا الإجراء إلى غاية 31 ديمسبر 2022، ونظرا لتزامن هذا التّاريخ مع عطلة نهاية الأسبوع ، فإن يوم الإثنين 2 جانفي 2023 سيكون آخر أجل للانتفاع بطرح الخطايا”، وفق نص البلاغ.