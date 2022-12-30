عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق تكفيري هدد سعيد بالتصفية الجسدية..

قضت هيئة الدائرة للجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 10 أعوام في حق كهل أربعيني متهم بتهديد رئيس الجمهورية” بالتصفية الجسدية” عبر تدوينات نشرها في الغرض بالتواصل مع تنظيمات ارهابية .

وتفيد أوراق ملف القضية أن المتهم، وهو معروف بتبنيه الفكر التكفيري والتواصل مع تنظيمات وقيادات ارهابية داخل البلاد وخارجها، نشر تدوينات هدّد في فحواها ” بتصفية رئيس الجمهورية” الحالي قيس سعيد.

وحسب موزاييك فقد قضت هيئة المحكمة ايضا باخضاع المتهم للمراقبة الادارية مدة 5 أعوام مباشرة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة السجنية.