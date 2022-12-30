المنستير:تسجيل 65 مخالفة اقتصادية في قطاعي صناعة المرطبات والدواجن وحجز 40 كغ من اللحوم الحمراء

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، اليوم الجمعة، خلال حملة مراقبة مع أعوان من وزارة الصحة وبيطري من الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، 40 كغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك بسبب الذبح العشوائي في منزل حرب بولاية المنستير، وفق ما أفادت به (وات) المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالنيابة زهرة ثابت.

وسجلت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات إلى غاية اليوم، 65 مخالفة اقتصادية في قطاعي صناعة المرطبات والدواجن مع 3 مقترحات بغلق محلات لصنع المرطبات.

ويتراوح سعر الكيلوغرام من الدجاج الجاهز للطبخ خلال الأسبوع الجاري بين 6 دينار و6 دينار ونصف، و6 دينار و800 مليم، وحددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات نسبة ربح تقدر ب 15 في المائة بالنسبة إلى بيع الدجاج الجاهز للطبخ. كما تسجل أسعار الخضر في الجهة انخفاضا خاصة في الطماطم والفلفل.

وانطلقت منذ 4 أيام عملية توزيع الزيت النباتي المدعم على 20 تاجر جملة بكميات تتراوح بين 20 ألف لتر و25 ألف لتر يوميا، وتم خلال اليومين الماضيين تجاوز النقص الذي كان مسجلا في مادة القهوة حسب ذات المصدر.

وكانت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، حجزت يوم 28 ديسمبر الجاري 61 قنطارا ونصف من الفارينة المدعمة، وهي الكمية التي تبقت من حصة مخبزة مصنفة ببنان، بعد أن تعمد صاحبها التفريط في كميات من الحصة الشهرية لمخبزته لفائدة مخبزة غير مصنفة بخنيس بولاية المنستير. ووقع تأمين قيمة المحجوز بالخزينة العامة للدولة وتحرير مخالفة متعلقة بالإخلال بتراتيب الدعم.

كما حجزت فرق المراقبة الاقتصادية يوم 27 ديسمبر الجاري، بالتنسيق مع المصالح الأمنية والشرطة البلدية بقصيبة المديوني 450 كغ من السكر السائب، و72 لترا من الزيت النباتي المدعم، و60 لترا من الحليب نصف الدسم بمخزن تابع لمحل لبيع المواد الغذائية بالتفصيل غير مصرح به، قصد المضاربة والاحتكار، حسب زهرة ثابت.

وكانت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات انطلقت منذ قرابة 10 أيام في إطار الاستعداد للسنة الإدارية 2023 في مراقبة نقاط صنع المرطبات ونقاط بيع لحوم الدواجن سواء مع فرق للمراقبة الاقتصادية أو ضمن فرق مشتركة مع مصالح الأمن الوطني والصحة.

ويتواصل عمل فرق المراقبة الاقتصادية إلى غاية يوم الأحد المقبل، ليشمل إلى جانب صنع المرطبات واللحوم البيضاء بيع الهدايا وفق المديرة الجهوية.