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انقاذ 9 بحّارة من الغرق إثر اصطدام مركبهم بباخرة تجارية ببنزرت..

2022/12/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت ليلة امس الخميس،الوحدات البحرية التابعة للمنطقة البحرية للحرس البحري ببنزرت، من انقاذ 9 بحارة في عرض سواحل الجهة بعد ان اوشكوا على الغرق اثر اصطدام مركبهم بباخرة تجارية بالقرب من ميناء جرزونة.

ووفق ما افاد به مصدر امني لاذاعة شمس اف ام فعلى على اثر تلقي مركز الاتصال للحرس البحري بنداء استغاثة من طرف رئيس البحارة مفاده اصطدام مركب صيد بحري نوع (جارة شباك “كركارة”) بباخرة تجارية اجنبية في عرض البحر على مستوى جزيرة جالطة وعلى الفور تحولت خافرة بحرية الى مكان الحادث وبمساعدة مركب صيد اخر تم انقاذ جميع البحارة قبل ان يبتلع البحر المركب بكل محتوياته .

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