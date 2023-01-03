عاجل: هذا عدد المحتفظ بهم في حادثة سرقة شاحنة “جعة” بـ”لاكانيا”..

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2023/01/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالاحتفاظ بـ 4 أشخاص على ذمة البحث من أجل شبهة سرقة محتويات شاحنة لنقل المشروبات الكحولية بجهة “لاكانيا” بالعاصمة وفق ما اوردته قناة التاسعة.

و كانت وحدات الشرطة العدلية بمنطقة سيدي البشير تعهّدت بالبحث في الموضوع باذن من النيابة العمومية .

و يشار الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 عهدت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن بسيدي البشير بفتح محضر بحث من أجل شبهة السرقة في حادثة نهب محتويات شاحنة لنقل المشروبات الكحولية اثر تعرضها لعطب بجهة لاكانيا بالعاصمة.

 

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