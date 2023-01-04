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بعد تأجيل الاستماع اليه: البحيري يوجه هذه الرسالة لسعيد..#خبر_عاجل

2023/01/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري أن الحركة و المناهضين لمسار 25 جويلية لن يتراجعوا في مقاومة ما وصفه بالانقلاب قائلا ” يهرسل كيف مايحب ، يسب كيف مايحب ، يحرض على الكراهية كيف مايحب ويشوه كيف مايحب ،يكذب كيف مايحب ويفتري كيف مايحب … لن نتراجع”.

وأضاف البحيري في تصريح اثر مغادرته قطب مكافحة الارهاب أنهم وفق ما نقله راديو الديوان اف ام”ليسوا مستعدين بالتخلي عن واجبهم وأن يكونوا من الساكتين عن الظلم لأن الساكت عن الظلم شيطان أخرس، واجبنا يدفعنا للدفاع عن بلدنا في إطار ديمقراطي طبق ما يسمح به القانون ”

ودعا البحيري رئيس الجمهورية وانصاره إلى الحضور أمام القضاء في الشكايات المرفوعة ضدهم منذ 31 ديسمبر 2021 كما حضر هو اليوم أمام القضاء رغم مرضه.

يذكر أنه تم اليوم تأجيل جلسة الاستماع للقيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، إلى يوم 17 جانفي بطلب من هيئة الدفاع، في القضية المتعلقة بشبهات تقديم جوازات سفر، وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية ومنحها لأجانب

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