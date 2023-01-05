عاجل: الاحتفاظ بمترشح للدور الثاني للتشريعية..وهذه هويته..

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 اليوم الخميس 5 جانفي 2023 الإحتفاظ بمكرم اللقام المترشح للدور الثاني للانتخابات التشريعية 2022 عن دائرة سوسة سيدي عبد الحميد، على خلفية شبهة إرتكاب جريمة انتخابية

وجاء قرار الإحتفاظ إثر شكاية تقدمت بها الهيئة الفرعية للانتخابات في شخص ممثلها القانوني موضوعها معاينة أعوان الهيئة مخالفة توزيع أموال لفائدة أشخاص حاملين لصفة ناخب من طرف المترشح المعني حيث حرروا مخالفة في الغرض بتاريخ 17ديسمبر 2022. وسيتم عرضه على النيابة العمومية غدا لتقرر في شأنه ما تراه وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.