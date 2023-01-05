يوهم ضحاياه بأنه قنصل: تفاصيل القبض على متحيل من دولة مجاورة..

إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بباب بحر مفادها تعمّد نفر من جنسية إحدى الدول المجاورة إيهام مواطنيه الذين هم بصدد تلقّي العلاج بالمصحّات التونسية عن كونه قنصل بالسفارة الخاصة بدولتهم ومكلّف بملفات مواطنيه المرضى على أن يقع تمكينه من مبالغ مالية متفاوتة بين 1000 و 4000 دينار كوصل ضمان مقابل تكفّل القنصليّة التنسيق مع المصحة لسداد بقية المبلغ.

تم إيلاء الموضوع الأهمّية اللاّزمة من قبل فرقة الشرطة العدلية بباب بحر، بإجراء جملة من التحريات أمكن بعد نصب كمين محكم القبض على ذي الشبهة الذي اعترف خلال التحري معه وأنه يتولى الإتّصال بإدارة المصحّات على أنه قنصل بالدولة المعنية ومكلّف بملفات مواطنيه المقيمين لديهم لموافاته بأرقام هواتفهم ومن ثم الإتصال بهم مستغلا صفته المزعومة لتمكينه من مبالغ مالية متفاوتة يقع تسليمها له بصفة مباشرة على أن تتولى القنصليّة سداد فواتير علاجهم بالكامل، حسب ما ورد في تدوينة نشرت منذ قليل عى الصفحة الرسمية للإدارة العامة للامن الوطني.

كما تم حجز عدد 03 هواتف جوّالة ومبالغ متفاوتة من العملة التونسية والأجنبية.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بالمعني من أجل “التحيل” والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.