مستجدات ملف إذاعة “شمس أف أم”: خولة السليتي تكشف ل”المصدر” وتوجه رسالة للحكومة..

يُواصل الصحفيون والعاملون بإذاعة شمس أف أم، لليوم الـ18 على التوالي تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية دفاعا عن استمرارية الإذاعة وعن حقوقهم المادية والمهنية.

وفي متابعة لأخر المستجدات الملف كشفت رئيسة فرع نقابة الصحفيين باذاعة شمس اف ام خولة السليتي في تصريح للمصدر اليوم الجمعة 6 جانفي 2023 ان الجديد هو اعلامهم بأنه سيتم تمكين العاملين بالإذاعة من أجورهم لشهر نوفمبر فقط وفق تعبيرها.

واستنكرت السليتي تمكين أبناء الإذاعة من أجور شهر نوفمبر في شهر جانفي دون توضيح مصير بقية المستحقات مؤكدة أن الأهم من كل هذا هو ديمومة المؤسسة والمؤسف أنه بعد 18 يوم من التحركات لا من مجيب وفق تعبيرها.

وشددت السليتي على أن المطلب الأساسي هو الحفاظ على ديمومة المؤسسة والذي من خلاله سيضمن العاملين فيها حقوقهم.

كما اشارت السليتي أن الصحفيين وكل العاملين بالمؤسسة قرروا الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر رئاسة الحكومة، كما عبروا عن استعدادهم للدخول في إضراب جوع بالإضافة إلى سلسلة من التحركات النضالية الأخرى سيتم الإعلان عنها وعن موعدها خلال الأسبوع القادم.

ووجهت السليتي نيابة عن أبناء المؤسسة رسالة الى الحكومة مفادها فتح باب الحوار والاستماع الى العاملين بالاذاعة متابعة ” يا حكومة اسمعنا من واجبك انك تحافظ على ديمومة المؤسسة ومال المؤسسة وتعطينا حل لأنك تملك 90 بالمائة من المؤسسة يعني عبارة عن منشأة عمومية ومن واجبك انك تتلفت للإذاعة واليوم راهي شمس تحتضر”