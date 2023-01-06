الافراج عن مترشح للدور الثاني للانتخابات التشريعية..وهذه التفاصيل..

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 اليوم الجمعة بعدم سماع الدعوى في حق المترشح للدور الثاني من الانتخابات التشريعية عن دائرة سوسة المدينة/سوسة سيدي عبد الحميد/ مكرم اللقام الذي تمت احالته اليوم على انظار النيابة العمومية بحالة احتفاظ بشبهة ارتكاب جريمة انتخابية

واستند قرار الافراج عن مكرم اللقام إلى عدم توفر أركان الجريمة بخصوص ما نسب إليه من طرف هيئة الانتخابات حول توزيع اموال على الناخبين وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكنة الابتدائية سوسة 1 معز اليوسفي لوكالة تونس افريقيا للانباء .

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، اذنت الخميس، بالاحتفاظ بالمترشح للدور الثاني للانتخابات التشريعية عن دائرة /سوسة المدينة – سوسة سيدي عبد الحميد/، مكرم اللقام، من اجل ارتكاب شبهة جريمة انتخابيةوعلى خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة الفرعية للانتخابات التي اتهمت المظنون فيه بتوزيع أموال لفائدة اشخاص حاملين لصفة نائب وفق ما كان أكده مصدر قضائي بذات المحكمة لوكالة تونس افريقيا للانباء .