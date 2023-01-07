تونس دون “دلاع وبطيخ” الصائفة القادمة..!

أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بسليانة، مروان الداودي، أن أغلب السدود بالجهة، تشهد جفافا حادا بسبب ندرة الأمطار وذلك للعام الرابع على التوالي.

وأضاف الداودي، بأن جفاف السدود ستكون له تداعيات كبيرة على المناطق السقوية بالجهة، التي تمسح 11 منطقة سقوية عمومية، معربا عن استغرابه من عدم إقرار وزارة الفلاحة أي إجراءات استثنائية لمجابهة الشح المائي الذي تعانيه البلاد.

وأضاف بأن طاقة الانبات فيما يتعلق بزراعات القمح والشعير بالجهة، متدنية جدا حيث تقدر بأقل من 15 بالمائة.

وتابع قائلا ” قد لا نرى بطيخا أو دلاعا خلال الصائفة القادمة في ظل الشح المائي الحالي على حد قوله.

وبين المتحدث في تصريح لاذاعة الديوان اف ام مساء امس بأن الوضع المائي خطير جدا، وسينعكس على انتاج الخضر والغلال بصفة عامة.