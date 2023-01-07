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وفاة 5 مهاجرين وفقدان 10 في غرق مركب “حرقة” قبالة سواحل صفاقس..#خبر_عاجل

2023/01/07 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قال مسؤول قضائي لرويترز، اليوم السبت إن خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل لقوا حتفهم، في حين اعتبر عشرة آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب قبالة سواحل صفاقس، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.

وأضاف أن خفر السواحل أنقذ 20 مهاجرا كانوا على متن القارب المكتظ الذي غرق قبالة سواحل لواتة في صفاقس يوم الجمعة.

وأصبحت سواحل صفاقس منصة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر في أفريقيا والشرق الأوسط للحصول على فرصة لحياة أفضل في أوروبا.

وفي الأشهر الأخيرة، غرق مئات الأشخاص قبالة السواحل التونسية، مع زيادة وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.

ووصل العام الماضي أكثر من 18 ألف تونسي عبر قوارب إلى أوروبا بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

رويترز

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