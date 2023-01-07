فظيع: وفاة طفل سقط من فوق حائط..وهذه التفاصيل..

توفي عشية اليوم السبت 7 جانفي 2023 طفل يبلغ من العمر حوالي 13 سنة أصيل معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد وذلك بعد سقوطه بشكل فجئي من حائط مما تتسبب له في حالة إغماء وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية ل لراديو الديوان اف ام.

وأضاف نفس المصدر انه بعد اعلام وحدات الحماية المدنية التي تحولت على عين، أين تم نقل المصاب إلى المستشفى المحلي بالرقاب و رغم محاولات فريق الإسعاف والإطار الطبي الا انه فارق الحياة.

هذا وقد تولت احد الفرق الأمنية فتح بحث تحقيقي في الغرض لمعرفة كل الملابسات و الحيثيات عن الحادثة.