عميد المحامين يكشف آخر مستجدات الاعداد لمبادرة انقاذ البلاد..#خبر_عاجل

عاجل-جريمة الزهراء الشنيعة تبوح بأسرارها: معطيات وتفاصيل صادمة..

التوقعات الجوية لهذا اليوم..

هذا فحوى لقاء سعيد بوزيري الداخلية والعدل..

فظيع: وفاة طفل سقط من فوق حائط..وهذه التفاصيل..

2023/01/07 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

توفي عشية اليوم السبت 7 جانفي 2023 طفل يبلغ من العمر حوالي 13 سنة أصيل معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد وذلك بعد سقوطه بشكل فجئي من حائط مما تتسبب له في حالة إغماء وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية ل لراديو الديوان اف ام.

وأضاف نفس المصدر انه بعد اعلام وحدات الحماية المدنية التي تحولت على عين، أين تم نقل المصاب إلى المستشفى المحلي بالرقاب و رغم محاولات فريق الإسعاف والإطار الطبي الا انه فارق الحياة.

هذا وقد تولت احد الفرق الأمنية فتح بحث تحقيقي في الغرض لمعرفة كل الملابسات و الحيثيات عن الحادثة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn