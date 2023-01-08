بن عروس: حملة مجانية للتلقيح ضد داء الكلب بمدينة الزهراء..

نظمت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، اليوم الأحد، بالتعاون مع بلدية الزهراء، حملة مجانية للتقيح ضد داء الكلب بالمنتزه الحضري بمدينة الزهراء، حيث تم نصب خيمة بيطرية، وتولى مجموعة من البياطرة والمختصين القيام بعمليات التلقيح ضد داء الكلب للقطط والكلاب الأليفة، بشكل مجاني.

وأفادت رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس فاطمة السعيدي بوسالمي، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن هذه الخيمة البيطرية هي الرابعة على التوالي في إطار مواصلة البرنامج الوطني للتلقيح ضد داء الكلب، الذي انطلق يوم 1 نوفمبر المنقضي ويستمر الى غاية 31 جانفي الجاري.

وبينت ان الخيمة لقيت إقبالا كثيفا من قبل مربي الكلاب والقطط، سواء من مدينة الزهراء او من المناطق القريبة، مشيرة الى أنه سبق هذه الحملة تنظيم برنامج تحسيسي وتركيز عديد اللافتات الدعائية للخيمة بعدد من المفترقات في ولاية بن عروس، فضلا عن تقديم دروس نظرية لفائدة تلاميذ بعض المدارس الابتدائية، وتنظيم أيام مفتوحة ميدانية بعديد المناطق.

وأضافت أن النشاط الميداني في اطار الحملة، سيتواصل يوم 27 جانفي الجاري بمدينة حمام الشط من ولاية بن عروس، ويمتد كامل أيام الأسبوع للقيام بعملية التلقيح بكافة الإدارات الفرعية للإنتاج الحيواني، للراغبين في تلقيح حيواناتهم.

ونبّهت من مخاطر عدم القيام بعمليات التلقيح ضد هذا الداء، حيث سجلت المصالح المركزية خلال السنة الماضية عديد حالات الإصابة سواء في صفوف الحيوان او الانسان، مؤكدة أن التلقيح يبقى هو الحل الوحيد لتفادي الإصابة بهذا الداء وللوقاية منه.

وذكّرت السعيدي، انه في حالة التعرض الى خدش أو عض أو لحس على جرح مفتوح من قبل الحيوان، يتعين على المصاب غسل مكان الإصابة بالماء والصابون، والتوجه لأقرب مستوصف لتلقي جرعات التلقيح.

وتضع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية للعموم، بالإضافة إلى هذه الخيمات البيطرية، مجموعة من المراكز القارة المفتوحة على امتداد الأسبوع بكل من الإدارات الفرعية للإنتاج الحيواني بمرناق والمحمدية وحمام الأنف ومقرين، لاستقبال المربين للقيام بعمليات التلقيح لحيواناتهم .

يذكر ان المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، قدرت تلقي اكثر من 1600 حيوان لهذا التلقيح منذ انطلاق الحملة يوم 1 نوفمبر المنقضي.