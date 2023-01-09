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عاجل: قتلى في حادث مرور مروع بسليانة..

2023/01/09 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

جد فجر اليوم الاثنين، حادث اصطدام بين شاحنة خفيفة ودراجة نارية، على مستوى الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين ولاية سليانة وتونس العاصمة بمنطقة سيدي سعيد التابعة لمعتمدية برقو، مما أسفر عن وفاة شخصين (راكبي الدراجة النارية) وفق مصدر من الحماية المدنية

وأوضح مصدر من الحرس الوطني ل”وات” أن المصاب الأول يبلغ من العمر 33 سنة وقد توفي أثناء نقله إلى المستشفى المحلي ببرقو، فيما توفي المصاب الثاني بالمستشفى الجهوي بسليانة بعد تأثره بإصابته وهو يبلغ من العمر 35 سنة

وذكرت مصادر أمنية متطابقة ل”وات” أن السبب الأولي لحادث المرور، تمثلت في السير في الاتجاه المعاكس من قبل راكبي الدراجة النارية

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