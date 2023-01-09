الكاف: تقدم مشروع تزويد مدينة ساقية سيدي يوسف بالغاز الطبيعي

دخل مشروع تزويد مدينة ساقية سيدي يوسف بالغاز الطبيعي مرحلة متقدمة من الانجاز وذلك بعد ربط المدينة بأنبوب لنقل الغاز انطلاقا من القطر الجزائري في إطار الاتفاقية التي أبرمتها تونس مع الجزائر في هذا الغرض

وتمكنت شركة التونسية للكهرباء والغاز إلى حد الآن من ربط عدة أحياء في المدينة بالغاز الطبيعي، ومنها احياء سبرولس والتحرير والطيب المهيري والتي تعد في مجموعها 274 مسكنا، فيما برمجت الشركة للسنة الجارية، ربط مساكن حي 08 فيفري 1958، وربط بقية الاحياء تباعا وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية الكاف على اثر الزيارة التي أداها المعتمد الاول نزار الجمعاوي، نهاية الأسبوع الماضي، الى معتمدية ساقية سيدي يوسف للوقوف على سير المشاريع التنموية المبرمجة بالمعتمدية

ومن جهة أخرى، تقدمت اشغال وضع أنبوب الغاز الذي سيزود مدن الكاف والدهماني والقصور، انطلاقا من الأنبوب الرئيسي الذي سيزود كل ولايات الشمال الغربي بالغاز الطبيعي بداية من هذه السنة.

وينتظر انهاء الاشغال المتعلقة بوضع الانبوب خلال هذه السنة بالتوازي مع بناء محطات الضخ للغاز، قبل إطلاق عمليات الربط للسكان بشبكة الغاز على مراحل.