سليانة: متساكنو “حي المزقية” يغلقون الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية

عمد عدد من متساكني “حي المزقية” بمعتمدية سليانة الشمالية، صباح اليوم الاثنين، إلى غلق الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية ومنع مرور السيارات في الاتجاهين، للتنديد بتعطيل مشروع تهيئة “حي المزقية ” من قبل أحد المتساكنين، والمطالبة باستئناف الأشغال .

وذكرت المتحدثة باسم المحتجين حنان بوزيان في تصريح ل”وات” أن المتساكنين استبشروا خيرا مع انطلاق مشروع تهيئة “حي المزقية” في أواخر الصائفة المنقضية وتقدم أشغاله، إلا أن أحد المتساكنين اعترض وعطل المشروع وطالب بالتعويضات بتعلة أن منزله مهدد بالسقوط في حال انجاز المشروع، وفق قولها

وأضافت أنه تم رفع شكاية بالشخص المعترض من قبل المجلس الجهوي والموضوع لا يزال محل متابعة قضائية، مشيرة إلى أن الوضعية المتردية للحي بسبب الروائح الكريهة لمياه الصرف الصحي باتت تؤرقهم و انعكست سلبا على صحتهم و صحة أطفالهم، وطالبت السلط المعنية بضرورة التعجيل واستئناف الأشغال في أقرب الآجال لفك عزلتهم ولتسيير تنقلاتهم اليومية

يذكر أن مشروع تهيئة حي المزقية بمعتمدية سليانة الشمالية مدرج ضمن برنامج التنمية المندمجة بكلفة جملية تقدر بـحوالي 826 ألف دينار.