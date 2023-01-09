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بعد اتهامهم باستعمال العنف: تنسيقية شباب المنيهلة ترد على جبهة الخلاص..#خبر_عاجل

2023/01/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

نفى رئيس تنسيقية شباب المنيهلة طارق الماجري الاتهامات الموجة لأبناء الجهة باستعمال العنف اللفظي والمادي ضد قيادات جبهة الخلاص مؤكدا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وباطلة .

وأوضح الماجري في تصريح للديوان اف أم أن بعض المواطنين احتجوا ورفعوا شعار “ديقاج” في وجه قيادات الجبهة دون استعمال العنف كرد على دعوتهم لعصيان مدني وخطابهم القائم على التفرقة والفتنة ونعت من يخالفهم الرأي ب”المليشيات” وفق قوله .

وللإشارة فقد استنكرت امس عبرت جبهة الخلاص في بيان لها ما اعتبرته “هجمة قام بها بضعة أنفار من ميلشيات قيس سعيد” على اجتماع عام للجبهة بجهة المنيهلة مؤكدة ”استعمالهم العنف المادي واللفظي ضد قياداتها وانصارها” وفق نص البيان.

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