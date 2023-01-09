اتحاد “التاكسي” الفردي يرفع شكاية للقضاء ضد هؤولاء..

بعد اتهامهم باستعمال العنف: تنسيقية شباب المنيهلة ترد على جبهة الخلاص..#خبر_عاجل

فظيع-توفي زوجها بعد يومين من الزفاف: عروس المهدية تفارق الحياة..

عاجل: قتلى في حادث مرور مروع بسليانة..

اتحاد “التاكسي” الفردي يرفع شكاية للقضاء ضد هؤولاء..

2023/01/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

جدّد سواق التاكسي التابعين للإتحاد التونسي للتاكسي الفردي غضبهم من التطبيقات المستخدمة في تونس لنقل الأشخاص، معتبرين أنّ هذه التطبيقات تمثّل تهديدا حقيقيا لمصدر قوتهم وقوت عائلاتهم فضلا عن ما تمثّله هذه التطبيقات من تهديد لأمن المواطنين ومصدر لضرب الإقتصاد الوطني في ظلّ غياب أي رقابة عليها وعلى الجهات التي تقف ورائها، وفق ما صرّح به أمين عام التاكسي الفردي فوزي الخبوشي.

وقال الخبوشي في تصريح لاذاعة موزاييك إنّ على السلطات التدخّل الفوري لوضع حدّ لهذه ”التجاوزات” نظرا لما تمثّله هذه التطبيقات من خطر على الأمن القومي وفق تقديره، مع تعاملها مع سيارات مدنية لنقل الأشخاص دون معرفة أيّ معطيات عنهم مما يمثّل تهديدا مباشرا للمواطنين.

وأعلن الخبوشي تقدّمه بشكاية ضدّ احدى هذه التطبيقات، إضافة إلى شكاية لدى البنك المركزي للتثبت في الموارد المالية للشركة المسؤولة عن هذه التطبيقة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn