عاجل: القضاء يتخذ قرارات هامة في قضية السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بتبييض الأموال..

أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي المتعهدة بالأبحاث في ملف شبهات تبييض الأموال المتعلقة بقيادات سابقة ومنتسبين لحزب سياسي ورجال أعمال، قرارات بتجميد انتقال ملكية مكاسب من عقارات ومنقولات تابعة لأكثر من 100 شخص آخر تعلقت بهم شبهات تبييض الأموال، مع تجميد جميع أرصدتهم وحساباتهم المالية والبنكية.

ومع تقدم الأبحاث في هذا الملف صدر قرار من القطب القضائي المالي بادراج معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة في التفتيش من أجل شبهات تبييض الأموال.

ووفق ما نقلته اذاعة موزاييك نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة فان التحقيقات في هذا الملف ستشمل شخصيات أخرى تعلقت بها هي الأخرى شبهات تبييض الأموال.

ومن غير المستبعد صدور قرار بوضع القضاة المباشرين لهذا الملف وعائلاتهم تحت الحماية الأمنية مع تقدم التحقيقات وتعميقها.