مليون ومائة ألف دينار قمية المنح والقروض المخصصة للطلبة التونسيين بالخارج

خصصت تونس خلال سنة 2023 منحا وقروضا جامعية بقيمة 156.7 مليون دينار تونسي لفائدة الطلبة، منها 1.1 مليون دينار تونسي للطلبة المقيمين بالخارج، حسب ما ورد في الصفحة الرسمية لديوان التونسيين بالخارج اليوم الاثنين.

ويتمتع في هذا الإطار 2813 من الطلبة التونسيين الذي يواصلون دراستهم بالخارج بمنح تصل قيمتها الجملية إلى 38.3 مليون دينار تغطي مصاريف التسجيل والتأمينات ولوازم الدراسة وتذاكر رحلات الطائرة.

وسيستفيد 45 بالمائة من الطلبة المسجلين في الجامعات التونسية بإحدى المساعدات فيما سيكون من حق الطلبة المقيمين بالخارج والذين يواصلون دراستهم في تونس بالإضافة الطلبة المنتمين إلى عائلات معوزة، الانتفاع بمبلغ جملي قيمته 1.1 مليون دينار تونسي.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتحت باب الترشحات للتمتع بقروض جامعية لفائدة الطلبة الدارسين بالخارج بعنوان السنة الجامعية 2022/2023 بالإضافة إلى مطالب الترشح للحصول على مساعدات اجتماعية بالنسبة للطلبة المسجلين بإحدى مؤسسات التعليم العالي والمنتمين إلى عائلات معوزة.