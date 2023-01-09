تخصيص اعتمادات بقيمة 420 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل سنة 2023

خصصت ميزانية 2023 اعتمادات بقيمة 420 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل التابع لوزارة التشغيل والتكوين المهني من أجل تمويل برامج التشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والباعثين الشبان.

وبحسب وثيقة ميزانية الدولة لسنة 2023 التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني سيقع تخصيص 181 مليون دينار لفائدة برنامج عقد الاعداد للحياة المهنية.

كما سيقع رصد اعتمادات بقيمة 67.8 مليون دينار لفائدة 20 ألف حامل شهادة عليا ومنتفع ببرنامج عقد “الكرامة” إلى جانب تخصيص 29 مليون دينار لفائدة برنامج عقد الخدمة المدنية التطوعية و25 مليون دينار لفائدة برنامج جيل جديد من الباعثين.

ومن المتوقع أن تصل الاعتمادات الموجهة إلى تمويل المشاريع الصغرى سنة 2023 إلى حدود 70 مليون دينار. وستصل التمويلات المخصصة لدعم المؤسسات الصغرى ومرافقة الباعثين الشبان في نطاق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى 15 مليون دينار.

وقد تم تخصيص اعتمادات سنة 2023 قدرها 13.6 مليون دينار لتمويل برامج دعم الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.

من جهة أخرى، ستمول ميزانية الدولة لسنة 2023 في نطاق الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى نحو 1800 مشروع بكلفة 50 مليون دينار.