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الوضع العام في البلاد و الاستعداد للدور الثاني من الانتخابات التشريعية محور اجتماع رئيس الدولة برئيسة الحكومة وعدد من الوزراء

2023/01/09 أخبار, المصدر, سياسة

مثل الوضع العام بالبلاد وضرورة استمرارية المرافق العمومية للدولة، إلى جانب الاستعداد الكامل لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، ابرز محاور اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، بكلّ من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وأضافت رئاسة الجمهورية في بلاغ نشرته مساء اليوم ان الاجتماع تطرق ايضا إلى ضرورة وضع كل الإمكانيات اللازمة على ذمة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومؤسسة فداء حتى يتم الانطلاق في العمل في أقرب الآجال.

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