زغوان: توقف الدروس لليوم الثاني بالمدرسة الاعدادية شارع الاستقلال على خلفية إعفاء مدير المؤسسة

تشهد المدرسة الإعدادية شارع الاستقلال بزغوان لليوم الثاني على التوالي، توقفا كاملا عن الدروس بدعوة من النقابة الأساسية للتعليم الثانوي، وذلك على خلفية إعفاء مدير المؤسسة التربوية.

ونفذ كافة أساتذة التعليم الثانوي، يوم أمس الاثنين، وقفة احتجاجية بمؤسستهم لمدة ساعتين مع تعطيل الدروس، وأخرى أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بزغوان مساندة لزميلهم، طالبوا خلالها بمراجعة قرار الإعفاء .

وأعتبر الكاتب العام للنقابة الأساسية منذر نصر في تصريح لـ”وات” اليوم الثلاثاء، أن القرار الذي تم اتخاذه في حق مدير المدرسة “ظالم وجائر ومتسرع ولا يستند إلى مبرر حقيقي بل إلى معلومات غير دقيقة”، لافتا إلى أن قرار إيقاف الدروس بالمدرسة سيتواصل إلى حين تعليق قرارالإعفاء وفتح بحث معمق في ملابسته وصدور نتائجه .

ووجه الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بزغوان رسالة إلى وزير التربية في هذا الإطار، دعا فيها إلى “مراجعة القرار الذي تم اتخاذه في حق مدير المؤسسة وفتح بحث إداري موضوعي ومحايد إنصافا لزميلهم وحفاظا على المناخ الاجتماعي بالجهة” وفق نص الرسالة

وتعذر على صحفي “وات” الاتصال بالمندوب الجهوي للتربية رضا البكري لإبداء موقفه من هذه التطورات