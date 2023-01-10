مستجدات التحقيق مع العياشي الهمامي..#خبر_عاجل

في متابعة لمستجدات التحقيق مع العياشي الهمامي أكد عميد المحامين حاتم مزيو أن أكثر من 140 محام قدّموا إعلام نيابة للترافع في قضية الهمامي الذي مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وتابع مزيو بأن المحامين الذي ترافعوا اليوم امام قاضي التحقيق قدموا دفوعات عديدة تتعلق ببطلان اجراءات الاحالة وعدم مشروعية بعض القرارت.

واعتبر عميد المحامين في تصريح لموزاييك ان هذه الاحالة تمس من حرية التعبير ومكتسبات التونسيين في حق النقد وابداء الرأي.

واوضح مزيو ان العياشي الهمامي عبّر عن رأية بصفته رئيس هيئة الدفاع في ملف القضاة المعزولين.

وقال عميد المحامين ان حضور أكثر من 140 محام للدفاع عن الهمامي رسالة عن وحدة جسم المحاماة، وفق تعبيره.