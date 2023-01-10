صادم: ينتحلان صفة عونيْ أمن ويفتكان فتاة من خطيبها ويغتصبانها..

تعمّد شابان يبلغان من العمر 23 و27 سنة، كانا على متن سيارة خاصة، افتكاك فتاة (26 سنة) من خطيبها (يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية) بعد إيهامهما أنهما عونا أمن بزي مدني، وتحويل وجهتها ومواقعتها غصبا تحت طائلة التهديد.

وقد تعهّدت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية بالموضوع، بإجراء جملة من التحريات الميدانية إعتمادا على الأوصاف التي أدلت بها المتضررة خاصة أن أحدهما يحمل وشما مميزا بيده اليسرى، ولمواصفات السيارة المستغلة في واقعة الحال.

وأمكن حصر الشبهة في شخص يعمل ميكانيكي بجهة أريانة، وبنصب كمين محكم له تم القبض عليه خلال فترة وجيزة رغم محاولته التحصن بالفرار.

وبالتحري معه ومجابهته بالأدلة بعد أن تعرفت عليه المتضررة من الوهلة الأولى اعترف بارتكابه للواقعة رفقة زميله بالعمل (تم التعريف به) وعن كون السيارة المستغلة في الحادثة على ملك أحد حرفائه (تم حجزها على ذمة الأبحاث).

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به وإدراج مشاركه بالتفتيش والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للأمن الوطني.