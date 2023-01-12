عاجل: جثة إمرأة تطفو فوق مياه قنال مجردة.. والنيابة تفتح تحقيق..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس2 أمس الأربعاء بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة امرأة أربعينية تم انتشال جثتها من قنال مجردة بجهة بيرين بسيدي حسين السيجومي.

وتفيد المعطيات الأولية بأن أحد الرعاة تفطن الى جثة آدمية تطفو فوق مياه قنال مجردة على مستوى جهة بيرين بسيدي حسين السيجومي فتولى ابلاغ أعوان الأمن الذين حلوا مرفوقين بأعوان الحماية المدنية حيث تمكن فريق الغوص التابع لها من انتشال الجثة من مياه القنال وتبين أنها تعود الى امرأة عمرها 43 عاما ومن سكان الجهة.

وحسب ذات المعطيات فقد تولى ممثل النيابة العمومية معاينة جثة الهالكة قبل الاذن برفعها وايداعها على ذمة الطبيب الشرعي لاعداد تقرير مفصل حول أسباب الوفاة تزامنا مع انطلاق الأبحاث للكشف عن ملابسات وفاتها وغرقها داخل مياه القنال وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.