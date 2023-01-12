الاحتفاظ بشاب بسبب 30 “ستيكة” حليب: مدير التجارة بنابل يكشف..

أكد المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي مباشرة بحث اقتصادي ضد صاحب محل بيع فواكه جافة بالتفصيل باعتبار أن القانون يمنع تخزين مواد غذائية استهلاكية معدة للبيع في محلات السكن.

وأضاف الخلفاوي، أنه تم حجز 180 لترا من الحليب بمحل المظنون فيه وكمية ثانية تقدّر بـ 210 لتر من الحليب بمحله.

وبيّن المتحدث في تصريح لاذاعة الديوان أف أم أن الاحتفاظ بالشاب لا يتعلّق بالاحتكار وإنما بمسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به وأن الحليب يوزع لدى محلات بيع المواد الغذائية بالتفصيل فقط.

ويواجه صاحب محل بيع فواكه جافة بالتفصيل عقوبة مالية وأخرى سجنية، حسب المصدر ذاته.

وأوضحت شقيقة صاحب المحل، من جهتها، أن شقيقها كان بصدد تنزيل الحليب بمنزله تفاديا للاكتظاظ على شاحنة المزوّد مشيرة إلى أنه لم يعمد إلى احتكار الحليب أو الترفيع في الأسعار.

ونفت حجز 2280 لترا بحوزة شقيقها وإنما الكمية التي تم حجزها كانت على متن شاحنة المزود والتي سيتم توجيها إلى تجار آخرين مطالبة بالإفراج عن شقيقها.