القصرين: انطلاق أشغال تهيئة 18 فاصل 5 كلم من المسالك الريفية ببلدية الشرايع -مشرق الشّمس



إنطلقت الأسبوع المنقضي أشغال تهيئة 18 فاصل 5 كلم من المسالك الريفية ببلدية الشرايع -مشرق الشّمس في ولاية القصرين من جملة 33.5 كلم من المسالك الريفية، سيتم تعبيدها قريبا في بلديتي جدليان وحيدرة بالجهة.

وتندرج هذه المسالك ضمن برنامج تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية ب22 ولاية في تونس، وذلك بتمويل من الصندوق الكويتي وتحت إشراف الإدارة الجهوية للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بالولاية، وفق رئيس بلدية الشرايع- مشرق الشّمس الناجم الصالحي.

وأوضح صالحي في تصريح ل(وات) أن أشغال تعبيد 18 فاصل 5 كلم من المسالك الريفية في بلدية الشرايع – مشرق الشّمس، تشمل تعبيد المسالك الرابطة بين عمادة الشرائع ، وعمادة مشرق الشمس، وعمادة الوساعية بكلفة تتجاوز ال15 ألف دينار، وذلك بهدف فك العزلة عن مواطن الإنتاج وتسهيل تنقلات المواطنين وولوجهم إلى المؤسسات التربوية والصحية والإدارات العمومية خاصة وأن 90 بالمائة من مسالك بلدية الشرايع-مشرق الشمس هي مسالك ترابية وعرة.

وذكر بالمناسبة أنه تم أمس الإربعاء إعطاء إشارة انطلاق أشغال صيانة و تهيئة 22 كلم من المسالك الريفية في بلديتي الشرايع-مشرق الشمس وبوزقام في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين “PACT في تونس بكلفة تقدر ب 276 الف دينار، مبرزا أن هذه المسالك ذات أولوية تم تحديدها سابقا من قبل المواطنين وستتم صيانتها وتهيئتها بواسطة الاستغلال المشترك للمعدات المقتناة مؤخرا في إطار المشروع الممول من طرف البرنامج السويسري، وتتمثل هذه المعدات في آلة دمك حديدية وجرتفة وآلة شحن بكلفة جملية تقدر ب800 ألف دينار .

وستشمل أشغال التهيئة مسلك قور عقاب ببلدية الشرايع-مشرق الشمس مرورا بمدرسة الزياتين وصولا الى مقبرة أولاد عمر ومدرسة القلال وانطلاقا من مدرسة الزياتين وصولا الى المعهد الثانوي “إبن سينا ” في بلدية بوزقام.