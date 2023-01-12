القبض على القرد الهارب..وهذه التفاصيل..

اكدت الطبيبة البيطرية وكاهية مدير حديقة الحيوانات البلفدير مريم دخيل أن أعوان الحديقة تمكنوا من إلقاء القبض على القرد الهارب وتم ايواؤه بقفص لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 40 يوما في انتظار إتمام التلاقيح اللازمة وادماجه في وقت لاحق مع بقية قردة الحديقة

و بينت مريم دخيل في تصريح لراديو الديوان اف ام أن عدد القردة بحديقة البلفدير ارتفع حاليا إلى 15 بعد قدوم ”القرد الهارب” الذي قام الأعوان بعلاجه من جرح تعرض له بسبب إعتداء.

وأوضحت الطبيبة أن الحديقة اتخذت قرارا بالتكفل بالقرد مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعهد فيها الحديقة بقرد مماثل.