الشركة التونسية للملاحة حققت ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 20 بالمائة خلال 2022

ارتفعت وتيرة حركة المسافرين للشركة التونسية للملاحة، خلال سنة 2022، وبالمقارنة مع سنة 2021 ، بنسبة 19 بالمائة في حين زاد عدد المسافرين بنسبة 20 بالمائة.

وبينت وزارة النقل، في بلاغ نشرته، الجمعة، ان الشركة التونسية للملاحة، أمّنت 314 سفرة سنة 2022 مقابل 263 سفرة سنة 2021، ونقلت ما يفوق 279 ألف مسافر في 2022 مقابل ما يناهز 232 ألف مسافر سنة 2021 .

وتمكنت الشركة، في مجال الخدمات اللوجستية، من نقل اكثر 110 آلاف سيّارة مقابل ما يناهز 92 ألف سيارة سنة 2021، ممّا شكل زيادة قاربت 19 بالمائة.

وقامت الشركة التونسية للملاحة، في إطار نشاط نقل البضائع، بتأمين 882 سفرة سنة 2022 مقابل 906 سفرة سنة 2021 ونقلت حوالي 100 ألف مقابل 98 مجرورة، في نفس الفترة المذكورة، أي بزيادة قدرها 2 بالمائة.