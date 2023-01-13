فظيع/الجثة تعفنت: وفاة مسترابة لستينية بمنوبة..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة مسترابة لعجوز ستينية تقطن وسط منوبة عثر جثتها صباح اليوم وهي متعفنة بسبب مرور عدة أيام على وفاتها.

و حسب ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي في تصريح لموزاييك فان الهالكة من مواليد سنة 1957 تعيش بمفردها بمنزلها بمدينة منوبة الوسطى ولها ابنان يقيمان بالخارج ، مضيفة بأن زوجة ابنها هي التي تفطنت الى وفاتها اليوم الجمعة عند زيارتها لها صحبة حفيدتها ، ومن المرجح أن الوفاة مرت عليها حوالي 10 أيام وبدأت الجثة في التعفن.

وتقرر رفع جثة الهالكة وايداعها على ذمة الطبيب الشرعي لاعداد تقرير مفصل حول الأسباب العلمية للوفاة.