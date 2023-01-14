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عاجل: مناوشات،حرق للعجلات ورشق الأمن بالحجارة في القصرين..

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عاجل : تجدّد المناوشات في حي الزهور بالقصرين لليوم الثاني على التوالي وهذه حصيلة الاصابات في صفوف الأمنيين

2023/01/14 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تجدّدت ، عشية اليوم السبت ، المناوشات وعمليات الكرّ والفرّ بين عدد من شباب وأطفال حيّ الزهور في مدينة القصرين والوحدات الأمنيّة وذلك لليوم الثاني على التوالي، ما تسبب في إصابة 3 أمنيين بإصابات متفاوتة الخطورة أحدهم أصيب على مستوى الرأس و الإثنين الآخرين تعرضا الى اصابات على مستوى الساق و قد تم نقلهم جميعهم الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة وفق مصدر أمني بالجهة.

وذكر ذات المصدر في تصريح ل(وات) أن الوحدات الأمنية أوقفت اليوم 5 أطفال من المشتبه في مشاركتهم في هذه المناوشات علما بأن المشاركين في هذه المناوشات لم يرفعوا أية مطالب أو شعارات حسب ذات المصدر.

و كان عدد من الشباب والأطفال بالجهة عمدوا عشية أمس إلى إضرام النار في العجلات المطاطيّة ورشق الوحدات الأمنية بالحجارة بمفترق حي الزهور .

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