عاجل: قتلى وجرحى في حادث مروع بغار دماء..

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2023/01/15 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أسفر حادث مرور بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، ليلة السبت، عن وفاة شخص على عين المكان، وإصابة آخريْن بعد انقلاب سيارتهم بمنحدر جبلي بأرياف غار الدماء.

وكانت قاعة العمليات لفرقة الحماية المدنية بغار الدماء، قد تلقت إعلاما عن انزلاق سيارة عائليّة وسقوطها بمنحدر حاد في منطقة بوريحان الجبلية من عمادة الصرية معتمدية غار الدماء، فتم توجيه سيارة إسعاف وشاحنة إنقاذ وسيارة قيادة حيث وبعد تدخّل قياسي وشاق تمّ إنقاذ وإسعاف مصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي بغار الدماء، ومنه إلى المستشفى الجهوي بجندوبة وبحضور ممثل النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة تمّ إخراج جثّة شخص ثالث كان قد توفي على عين المكان وتسليمها للحرس الوطني قبل نقلها لعرضها على الطبيب الشرعي والاذن بدفنها.

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