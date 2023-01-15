هام: هذا عدد المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية..

عاجل: قتلى وجرحى في حادث مروع بغار دماء..

رسميا: هيئة الانتخابات تعلن عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية

عاجل: هذه حصيلة الايقافات في اعمال الشغب بالقصرين..

فظيع: قتلى وجرحى من عائلة واحدة في حادث مرور..#خبر_عاجل

2023/01/15 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أسفر حادث مرور أليم، جد فجر اليوم الأحد، على الطريق السيارة قابس تونس، على مستوى محول الصخيرة من ولاية صفاقس، عن وفاة إمرأتين على عين المكان وايداع أخرى بالمستشفى، ينتمين الى عائلة واحدة وأصيلات معتمدية غمراسن من ولاية تطاوين.

وتمثلت صورة الحادث، حسب ما أكدته عدة مصادر متطابقة لمراسل (وات) في الجهة، في اصطدام سيارة خاصة بسيارة الأجرة من الحجم الكبير (لواج) التي كن يمتطينها، انطلاقا من مدينة غمراسن الى العاصمة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الحماية المدنية تولت نقل سبعة مصابين آخرين الى المستشفى، أين تم إيواء مصابة في قسم الانعاش، فيما يشكو السائق من كسور في الكتف وبعض الرضوض.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn