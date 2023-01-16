مدنين-تشريعيّة: 10 مترشحين بـ5 دوائر يخوضون غمار الدورة الثانية للانتخابات



يخوض 10 مترشحين بـ5 دوائر انتخابية في ولاية مدنين غمار الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي تنطلق حملتها، اليوم الاثنين، على أن يكون يوم الاحد 29 جانفي موعد الاقتراع، بعد أن حسمت الدورة الاولى في دائرة جربة حومة السوق بحصول مترشح على أغلبية الاصوات ودائرة بني خداش لوجود مترشح وحيد فاز آليا.

وستدور هذه الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بين مترشحين اثنين عن كل دائرة انتخابية من إجمالي 5 دوائر بالجهة وهي دائرة مدنين الشمالية التي تتنافس فيها على مقعد وحيد امرأة هي المترشحة الوحيدة بولاية مدنين مع مترشح آخر، والدائرة الانتخابية مدنين الجنوبية-سيدي مخلوف، والدائرة الانتخابية بن قردان، والدائرة الانتخابية جرجيس، والدائرة الانتخابية جربة-ميدون-اجيم.

ويتنافس المترشحون العشرة على 5 مقاعد بالبرلمان الجديد بعد ان ضمن مترشحان اثنان في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية مقعديهما تحت قبة البرلمان.

ويذكر ان الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية شهدت تنافس 33 مترشحا عن 7 دوائر انتخابية بولاية مدنين منهم مترشحة وحيدة، فيما عرفت الدائرة الانتخابية مدنين الجنوبية-سيدي مخلوف أكثر عدد من المترشحين بـ9 مترشحين، فيما كانت دائرة بني خداش اقل الدوائر عددا من حيث المترشحين بمترشح وحيد ضمن مقعده في البرلمان.

يذكر أن نسق الحملة الانتخابية في الدورة الاولى انطلق ضعيفا ليأخذ منحى تصاعديّا في الايام الاخيرة من الحملة، حيث كثف المترشحون أنشطتهم وتحركاتهم التي اقتصرت في أغلبها على الاتصالات المباشرة بالمواطنين في الاحياء والقرى، وخاصة في أيام الاسواق الاسبوعية لتوزيع مطويات وللحديث مع المواطنين حول برامجهم الانتخابية وتقديم أنفسهم.