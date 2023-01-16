سليانة: افتتاح مشروع المركب البريدي بسليانة

افتتح، اليوم الاثنين، مشروع المركب البريدي بولاية سليانة، وذلك بعد استكمال أشغال تهيئته في المندرجة في إطار تجديد وتطوير الشبكة البريدية، والتي انطلقت يوم 15 ديسمبر 2021 وتواصلت إلى غاية 15 ديسمبر 2022 باعتمادات جملية قدرت بمليون و250 ألف دينار، بحسب المدير الجهوي للبريد بسليانة كمال الجبالي.

وأضاف الجبالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المشروع تكون من مكتب بريد صنف “أ 1” ووكالة بريد سريع في الطابق الأول، وثلاثة مساكن وظيفية، ووحدة صحية في الطابق العلوي.

وأشار الجبالي إلى تقدم أشغال عدد من مشاريع تهيئة عدد من مكاتب البريد بمعتمديات الروحية، ومكثر، وبرقو حيث بلغت نسبة تقدم أشغال إعادة تهيئة مكتب بريد الروحية بنسبة 90 بالمائة، ونسبة تقدم أشغال تهيئة مكتب بريد ومسكن وظيفي بمكثر 85 بالمائة،فيما انتهت أشغال إعادة تهيئة مكتب بريد عين بوسعدية بمعتمدية برقو في انتظار استكمال بعض المعايير الفنية ليدخل حيز الاستغلال خلال الأشهر القادمة.

وفي ما يتعلق بمكتب بريد الدخانية التابع لمعتمدية الكريب المغلق نهائيا، أوضح المسؤول أن المصالح تسعى لإيجاد قطعة أرض بالمنطقة المذكورة وبناء مكتب بريد ومسكن وظيفي باعتبار الكثافة السكانية لمنطقة الدخانية، موضحا بخصوص مكتب بريد كسرى الآيل للسقوط، أنّه تم القيام بالاستشارة الخاصة لتهيئة فضاء وقتي لتأمين الخدمات للحرفاء وستنطلق في غضون 10 أيام في انتظار إعادة تهيئة المكتب.

من جهتهم، أعرب عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن استبشارهم بدخول لمشروع المركب البريدي بسليانة حيز الاستغلال، بما سيجنّبهم الاكتظاظ ويضمن سرعة تأمين خدمات أفضل لهم.