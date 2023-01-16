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“الصولد” الشتوي ينطلق في هذا التاريخ..

2023/01/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ اليوم 16 جانفي 2023 أن موسم “الصولد” للفترة الشتوية من سنة 2023 سينطلق يوم الأربعاء 1 فيفري 2023 ويتواصل على امتداد ستة أسابيع.

ودعت الوزارة التجار إلى الانخراط بكثافة في هذه التظاهرة التجارية لدفع الحركية الاقتصادية ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.

وأكّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتراتيب القانونية في علاقة بإيداع التصاريح واحترام نسبة التخفيض الدنيا المحددة بــ 20 بالمائة والتأشير الثنائي للأسعار وإعلام المستهلك بكل المعطيات التي تضمن شفافية هذه العملية وتمكنه من ممارسة حقه في الاختيار.

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