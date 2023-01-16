الشركة التونسية للملاحة : تأجيل الرحلات المبرمجة خلال هذا الأسبوع

أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن تأجيل الرحلات المبرمجة خلال هذا الأسبوع نظرا لسوء الأحوال الجويّة بحوض البحر الأبيض المتوسّط وذلك على النحو التالي:
1) رحلة تونس- مرسيليا- تونس :
– سفرة تونس- مرسيليا : يوم الخميس 19 جانفي 2023 على ساعة العاشرة صباحا عوضا عن يوم الثلاثاء 17 جانفي 2023.
– سفرة مرسيليا- تونس : يوم الجمعة 20 جانفي 2023 على ساعة الرابعة مساءا عوضا عن يوم الأربعاء 18 جانفي 2023.
2) رحلة تونس- جنوة- تونس :
– سفرة تونس- جنوة: يوم السبت 21 جانفي 2023 على الساعة السابعة مساءا عوضا عن يوم الجمعة 20 جانفي 2023.
– سفرة جنوة – تونس: يوم الأحد 22 جانفي 2023 على الساعة التاسعة ليلا عوضا عن يوم السبت 21 جانفي 2023.
و بإمكان المسافرين الحاجزين على رحلة جنوة/تونس ليوم السبت 21 جانفي 2023 تقديم موعد سفرهم ليوم الجمعة 20 جانفي 2023 انطلاقا من ميناء مرسيليا على الساعة الرابعة مساء دون معاليم إضافية.
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